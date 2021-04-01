С сегодняшнего дня ОМС охватит все население Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня обязательное медицинское страхование (ОМС) охватит все население Азербайджана.

Граждане, имеющие прописку в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, с сегодняшнего дня смогут пользоваться пакетом ОМС, включающим в себя 2 550 медицинских услуг, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию.

В пакет услуг входят: первая медико-санитарная помощь, скорая и неотложная медпомощь, специализированные амбулаторные, лабораторные и физиотерапевтические услуги, инвазивная радиология и стационарные услуги.

Они оказываются гражданам в учреждениях, находящихся в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), а в случае невозможности их оказания в этих медучреждениях - на основании направления в медучреждения, с которыми заключены договора.

Чтобы воспользоваться пакетом услуг, гражданин должен будет вначале проконсультироваться с семейным врачом, за исключением случаев, когда требуется скорая и неотложная медицинская помощь. Для этого нужно будет обратиться в государственное медицинское учреждение, оказывающее первую медико-санитарную помощь, и выбрать семейного врача в соответствии с "Порядком прикрепления застрахованных к государственному медицинскому учреждению для оказания первой медико-санитарной помощи".

Если после обследования и лечения возникнет необходимость в специализированной медпомощи, то пациент получит направление к специализированному врачу.

При обращении в медучреждение по направлению регистратору необходимо предъявить удостоверение личности.

В стране в связи с пандемией некоторые государственные учреждения здравоохранения выделены для борьбы с коронавирусом, поэтому они не оказывают другие медицинские услуги. Поэтому Агентство обратилось в соответствующую госструктуру о продлении сбора совместной суммы финансирования до 1 января 2022 г.

Отметим, что граждане могут воспользоваться калькулятором на странице Госагентства по обязательному медицинскому страхованию для подсчета суммы ОМС, удерживаемой с зарплаты или доходов.

Также граждане могут обращаться на номер "1542" Агентства, на электронный почтовый адрес [email protected], и страницы в соцсетях или в TƏBİB [email protected]

(Текст: Кямаля Сеидова)