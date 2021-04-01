Система экономии воды в Азербайджане нуждается в доработке - Академия наук

БАКУ /Trend/ - Система экономии воды в Азербайджане нуждается в доработке, чтобы удовлетворить потребности населения.

Об этом сказал заведующий отделом ландшафтоведения и ландшафтного проектирования Института географии им. Г.А. Алиева Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по географии, доцент Мирнух Исмайлов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, имеющиеся в Азербайджане водные ресурсы не могут удовлетворить потребности населения.

Завотделом считает, что выходом из создавшейся ситуации могут стать строительство малых водохранилищ на реках, рациональное использование водных ресурсов и доработка системы экономии воды.

Он напомнил, что Грузия, Армения и Иран осуществляют водозабор из рек, впадающих в Куру и Араз. На территории этих стран строятся водохранилища, расширяются орошаемые сельскохозяйственные площади, что приводит к уменьшению водности Куры и Араза, отметил Исмайлов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)