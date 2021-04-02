Меры профилактики и лечения заболеваний, вызванных острыми респираторными вирусными инфекциями

ОРВИ - острое вирусное заболевание, является самой распространённой в мире группой заболеваний, объединяющей грипп, респираторно-синцитиальную, риновирусную, коронавирусную, аденовирусную и другие инфекции, вызывающие катаральные воспаления дыхательных путей. Статистика свидетельствует о том, что каждый год в мире этим заболеванием болеет около 450 миллионов людей, причем 2 миллиона из которых умирает. Вирус достаточно сильно и резко снижает защитные силы организма, поэтому и вероятность возникновения различных осложнений после болезни является очень высокой. Опасность заболевания заключается в том, что он может поражать, дыхательные органы,сердечно-сосудистую систему а также центральную нервную систему человека

ОРВИ может поражать людей, не зависимо от их возраста или пола. Особенно опасны рино-вирусы для пожилых людей, детей и беременных женщин, а также для тех, кто имеет какие-либо хронические заболевания (сердечная недостаточность, сахарный диабет, высокое артериальное давление, ожирение)

От человека к человеку рино-вирусы передаются очень легко, чаще всего это происходит воздушно-капельным путем в результате попадания вирусов на слизистые носовой, ротовой полости, конъюктивы при кашле, чихании или при разговоре с больным человеком. Вирусы, проникшие в клетки слизистых оболочек начинают стремительно размножаться. В этом случае защитное покрытие слизистой оболочки дыхательных путей не может выполнять свою защитную функцию из-за повреждения, в результате которого клетка разрушается и переносчик инфекции становится заразным.

Различные возбудители ОРВИ может выражаться в виде ринита, фарингита, тонзиллита, синусита, отита, евстахеита, ларинготрахеита, бронхита, пневмонии. В зависимости от типа и течения болезни могут наблюдаться ниже перечисленные симтомы: повышение температуры тела, лихорадка, потение, чихание, заложенность носа, выделения из носа, нарушения обоняния и вкуса, кашель, затрудненное дыхание, удушье, общее недомогание, головная боль, боль в мышцах, суставах и т. д.

Профилактика ОРВИ:

1. Это частое мытье рук с мылом, и обработка дезинфектантами, содержащими спирт, регулярное проветривание и влажная уборка помещений дезинфецирующими средствами, ограничение пользования общественным транспортом 2. Избегание контакта с больными людьми.

3. Включение в пищевой рацион продуктов, богатых витаминами и минеральными веществами, обильное питье.

4. Укрепление иммунной ситемы

5. Поскольку основным местом проникновения вирусов является полость носа, предотвращение их попадания в нос и их размножения на слизистой оболочке носа является одним из основных факторов профилактики. Для этого используют различные гигиенические местные средства (мази, гели, содержащие эфирные масла различных растений, антисептики, моющие средства, спреи, дезинфицирующие средства). Эти местные средства предотвращают развитие вирусов на слизистой оболочке носовой полости, предотвращая их проникновение в нижние дыхательные пути и оcложнение вирусных инфекций. Так же в группе риска беременные, дети, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, необходимо проводить профилактическую очистку полости носа.

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