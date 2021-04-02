В Азербайджане выявлен 2 361 новый случай заражения COVID-19, выздоровели 822 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 2 361 новый случай заражения COVİD-19, выздоровели 822 заболевших, скончались 24 человека, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодняшний день в Азербайджане выявлено 266 322 случая заражения COVID-19. Из этого числа 239 807 человек вылечились, 3 617 – скончались. Продолжается лечение 22 898 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 13 127 тестов, а в целом за все время пандемии – 2 901 160 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)