БАКУ /Trend/ - Электропоезда Баку – Сумгайыт в выходные дни работать не будут, сообщили в пятницу Trend в ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Напомним, что в соответствии с решением Кабмина Азербайджана в апреле и мае электропоезда в выходные дни работать не будут.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)