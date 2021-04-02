В Азербайджане обнародовано число вакцинированных от COVID-19
БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Азербайджане от нового коронавируса (COVID-19) вакцинировано 33 670 человек.
Об этом сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров.
Было отмечено, что за последние сутки первая доза вакцины была введена 11 509 человек, а вторая доза – 21 161 человек.
На сегодня в целом против коронавирусной инфекции в стране вакцинировано 889 033 человека. Таким образом, количество вакцинированных первой дозой составляет 569 994 человек, второй дозой – 319 039 человек.
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