В Азербайджане обнародовано число вакцинированных от COVID-19

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Азербайджане от нового коронавируса (COVID-19) вакцинировано 33 670 человек.

Об этом сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Было отмечено, что за последние сутки первая доза вакцины была введена 11 509 человек, а вторая доза – 21 161 человек.

На сегодня в целом против коронавирусной инфекции в стране вакцинировано 889 033 человека. Таким образом, количество вакцинированных первой дозой составляет 569 994 человек, второй дозой – 319 039 ​​человек.