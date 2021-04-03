В Азербайджане за 3 дня на дистанционное обучение перешла 61 школа - министр
БАКУ /Trend/ - В течение 29, 30 и 31 марта в Азербайджане на дистанционное обучение перешла 61 школа, в том числе 24 - в Баку.
Как передает в субботу Trend, об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
По его словам, 4,6 процента случаев заражения коронавирусом в сутки приходится на долю учителей.
"С конца февраля в стране наблюдался рост инфицирования COVID-19. Обучение в традиционной форме продолжалось в школах и после праздника Новруз. Однако суточное число инфицированных достигло почти 2 500. Разумеется, в таких условиях нужно было принять соответствующее решение", - сказал Амруллаев.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
В Азербайджане будут вакцинировать всех работников сферы образования, независимо от возраста - министр
В случае возникновения угрозы заражения школы переводятся на дистанционную форму обучения - минобразования Азербайджана
Около 200 ветеранам Отечественной войны Азербайджана по завершении лечения назначены соцпособия - минобороны
По мере продвижения азербайджанских войск на освобожденных землях создавались госпитали - минобороны
В Азербайджане названо число находящихся на лечении военнослужащих, получивших ранения в ходе Отечественной войны
В Азербайджане завершено назначение соцпособий семьям шехидов из числа гражданских лиц - замминистра
В Азербайджане продолжается оценка инвалидности военнослужащих, получивших ранения в боях за территориальную целостность (ФОТО)
Только вакцинация 50% населения Азербайджана позволит остановить рост инфицирование COVID-19 - врач-инфекционист
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с министром торговли Турецкой Республики (ФОТО)