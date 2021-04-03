В Азербайджане за 3 дня на дистанционное обучение перешла 61 школа - министр

БАКУ /Trend/ - В течение 29, 30 и 31 марта в Азербайджане на дистанционное обучение перешла 61 школа, в том числе 24 - в Баку.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По его словам, 4,6 процента случаев заражения коронавирусом в сутки приходится на долю учителей.

"С конца февраля в стране наблюдался рост инфицирования COVID-19. Обучение в традиционной форме продолжалось в школах и после праздника Новруз. Однако суточное число инфицированных достигло почти 2 500. Разумеется, в таких условиях нужно было принять соответствующее решение", - сказал Амруллаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)