Детсады Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшерона с 6 апреля будут работать в обычном режиме

БАКУ /Trend/ - Детсады в городах Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшеронском районе с шестого апреля будут работать в обычном режиме, сообщили в понедельник Trend в Управлении дошкольных образовательных учреждений и детдомов столицы.

Напомним, что ранее сообщалось о временном закрытии с пятого апреля детсадов Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)