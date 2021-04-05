Детсады Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшерона с 6 апреля будут работать в обычном режиме
БАКУ /Trend/ - Детсады в городах Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшеронском районе с шестого апреля будут работать в обычном режиме, сообщили в понедельник Trend в Управлении дошкольных образовательных учреждений и детдомов столицы.
Напомним, что ранее сообщалось о временном закрытии с пятого апреля детсадов Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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