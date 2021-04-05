После вакцинации COVID-19 уже не будет представлять опасности - азербайджанский врач
БАКУ /Trend/ - После вакцинации COVID-19 уже не будет представлять опасности.
Об этом сказал в понедельник Trend азербайджанский врач Эмиль Гасымов.
По его словам, Азербайджан входит в число лидеров среди стран СНГ по уровню вакцинации.
Смертность от коронавируса в результате вакцинации может быть значительно снижена, считает врач.
Основная цель заключается в том, чтобы у людей с коронавирусом не было серьезных осложнений и эта болезнь не приводила к смерти, отметил Гасымов.
"В страну уже доставлено большое количество доз вакцины. Государство нацелено на доставку всех видов вакцин и вакцинацию всего населения", - подчеркнул он.
Говоря о процессе вакцинации, врач отметил, что человеку на первом и втором этапах рекомендуется вводить одну и ту же вакцину.
"Это необходимо для полноценного формирования антител", - сказал Гасымов.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)