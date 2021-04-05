После вакцинации COVID-19 уже не будет представлять опасности - азербайджанский врач

БАКУ /Trend/ - После вакцинации COVID-19 уже не будет представлять опасности.

Об этом сказал в понедельник Trend азербайджанский врач Эмиль Гасымов.

По его словам, Азербайджан входит в число лидеров среди стран СНГ по уровню вакцинации.

Смертность от коронавируса в результате вакцинации может быть значительно снижена, считает врач.

Основная цель заключается в том, чтобы у людей с коронавирусом не было серьезных осложнений и эта болезнь не приводила к смерти, отметил Гасымов.

"В страну уже доставлено большое количество доз вакцины. Государство нацелено на доставку всех видов вакцин и вакцинацию всего населения", - подчеркнул он.

Говоря о процессе вакцинации, врач отметил, что человеку на первом и втором этапах рекомендуется вводить одну и ту же вакцину.

"Это необходимо для полноценного формирования антител", - сказал Гасымов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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