Турция обеспечила протезами ряд участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО

БАКУ /Trend/ - Международный союз врачей (AID), оказывающий поддержку людям с ограниченными возможностями здоровья, предоставляет протезы доставленным в Турцию гражданам Азербайджана - участникам Отечественной войны, получившим ранения в ходе боев, сообщает во вторник Trend.

После снятия индивидуальных мерок в Баку AID отправил соответствующие данные в Стамбул, где приступили к изготовлению протезов.

Отметим, что один пациент из Азербайджана получил протез уже в аэропорту Турции.

После прохождения лечения и реабилитации в Стамбуле раненые участники Отечественной войны возвратятся на родину.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)