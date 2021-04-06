Турция обеспечила протезами ряд участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО
БАКУ /Trend/ - Международный союз врачей (AID), оказывающий поддержку людям с ограниченными возможностями здоровья, предоставляет протезы доставленным в Турцию гражданам Азербайджана - участникам Отечественной войны, получившим ранения в ходе боев, сообщает во вторник Trend.
После снятия индивидуальных мерок в Баку AID отправил соответствующие данные в Стамбул, где приступили к изготовлению протезов.
Отметим, что один пациент из Азербайджана получил протез уже в аэропорту Турции.
После прохождения лечения и реабилитации в Стамбуле раненые участники Отечественной войны возвратятся на родину.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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