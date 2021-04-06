Избран гендиректор Шамахинской астрофизической обсерватории

БАКУ /Trend/ - На общем собрании Отделения физико-математических и технических наук АН Азербайджана, проведенном 2 апреля в режиме онлайн, состоялись выборы на должность генерального директора Шамахинской астрофизической обсерватории (ШАО) им. Н. Туси.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на АН, зампредседателя Научного совета Отделения, академик Джавад Абдинов отметил, что по представлению президента АН и Президиума структуры в соответствии с решением от 8 января 2021 г. на эту должность выдвинута кандидатура члена-корреспондента АН Намига Джалилова.

В ходе открытого голосования, состоявшегося на собрании, Джалилов был избран генеральным директором ШАО им. Н. Туси, принято решение о ходатайстве перед Президиумом АН для его утверждения в этой должности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)