В Азербайджане вакцинированным лицам могут быть предоставлены льготы – Адиль Гейбулла

Общество 6 апреля 2021 16:48 (UTC+04:00)
В Азербайджане вакцинированным лицам могут быть предоставлены льготы – Адиль Гейбулла

БАКУ /Trend/ - Если в Азербайджане из-за роста числа заражений карантин будет ужесточен и будут применены SMS-разрешения, то вакцинированным лицам могут быть предоставлены определенные льготы, хотя это пока не предусмотрено, сказал во вторник Trend доктор медицинских наук Адиль Гейбулла.

По его словам, у вакцинированных формируется иммунитет, поэтому применять ограничения в их отношении будет неправильно.

Врач считает, что льготы могут касаться только тех, кто прошел полную вакцинацию, то есть привился двумя дозами: «Льготы должны распространяться на тех лиц, у которых с введения первой дозы прошло 42 дня, но с условием быть вакцинированным и второй дозой, потому что после вакцинации иммунитет против вируса формируется в организме именно за это время.

Гейбулла напомнил, что вакцинация против коронавируса в Азербайджане началась в январе этого года, и добавил, что вакцина, формируя искусственный иммунитет у человека, предотвращает тяжелое течение болезни и устраняет риск летального исхода.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидов. Редактор: Надир Насиров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Сегодня пятая годовщина апрельских побед азербайджанской армии
Сегодня пятая годовщина апрельских побед азербайджанской армии
На Южном Кавказе создана новая реальность – Митат Челикпала
На Южном Кавказе создана новая реальность – Митат Челикпала
Азербайджан делает все для создания новой транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе - сотрудник РАН
Азербайджан делает все для создания новой транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе - сотрудник РАН
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Грузии вакцинацию от коронавируса прошли 11 603 человека Грузия 17:42
Оценка железорудных месторождений в Дашкесане будет завершена до сентября 2021 года Бизнес 17:40
Свыше 228 тыс. фермеров в Азербайджане получили субсидии за осеннюю посевную Бизнес 17:31
Etihad Airways запустила регулярный рейс из Абу-Даби в Тель-Авив Арабские страны 17:27
Улучшается водоснабжение населения Абшеронского района (ФОТО) Общество 17:24
Посол Японии в Азербайджане ознакомился с деятельностью ОАО AzerGold (ФОТО) Бизнес 17:21
JP Morgan повысил прогноз по нефтедобыче в Азербайджане в 2021 году Энергетика 17:15
Азербайджанская интеллигенция о культурно-историческом наследии и информационных войнах — Фархад Бадалбейли, Фуад Ахундов, Саадат Кадырова на платформе Baku Network (ВИДЕО) Политика 17:13
МВФ улучшил прогноз роста ВВП России до 3,8% Россия 17:13
Международный валютный фонд обнародовал прогноз по инфляции в Азербайджане в 2021-22 гг. Финансы 17:11
Свыше 30% терминалов MilliÖn будут оптимизированы к приему новых купюр Азербайджана Экономика 17:08
Азербайджан в 2020 г. сократил ненефтяной импорт Бизнес 17:06
Оправдают ли антикитайские альянсы свое предназначение США 17:05
МВФ прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2021-22 гг. Финансы 16:55
Moody`s повысил прогноз по кредитному рейтингу Азербайджана Финансы 16:52
В Азербайджане вакцинированным лицам могут быть предоставлены льготы – Адиль Гейбулла Общество 16:48
МВФ улучшил прогноз по темпам роста ВВП США в 2021 и 2022 годах США 16:47
Азербайджан и АБР обсудили возможности поддержки реформ на госпредприятиях (ФОТО) Финансы 16:46
Президент Казахстана привился от коронавируса Казахстан 16:44
AzEduNet поддерживает непрерывную работу платформы «Виртуальная школа» ИКТ 16:35
Богатая палитра Азербайджана представлена на Фестивале мусульманского искусства и культуры в Великобритании (ВИДЕО) Культура 16:34
Азербайджан подписал конракт с компанией Masdar по строительству солнечной электростанции Энергетика 16:27
ВСТРЕЧАЙТЕ новый дуэт: DrOn + KASKO ИКТ 16:25
Неверно отождествлять понятие патриотизма только с молодежью - азербайджанский депутат Политика 16:14
Ростех примет участие в проекте первого «умного города» в Узбекистане Узбекистан 16:09
SOCAR Turkey следит за развитием событий для возобновления производства авиакеросина Энергетика 16:05
ASCO реализует крупные проекты в области развития международной торговли и транзита Транспорт 15:58
AccessBank объявляет тендер Бизнес 15:56
Узбекистан заинтересован в иранских морских портах Узбекистан 15:56
В Швеции по подозрению в подготовке теракта задержаны мужчина и женщина Европа 15:51
Искусство Гянджи в виртуальном пространстве Культура 15:41
Власти Нидерландов согласились сократить долю в капитале в Air France-KLM Европа 15:40
Маск стал вторым богатейшим человеком планеты США 15:39
Азербайджанский врач оценил возможный срок защиты вакцины от коронавируса Общество 15:38
Суэцкий канал вновь перегорожен танкером Арабские страны 15:35
В Азербайджане создается Центр коммерциализации и трансфера технологий Политика 15:35
15 стандартов «Халал» разработали в 2021 году в Казахстане Казахстан 15:34
ОИС всегда оказывала политическую поддержку Азербайджану в его борьбе с армянской агрессией Политика 15:25
В нефтегазовом секторе Азербайджана за 2020 г. образовался существенный профицит Бизнес 15:23
Вырос товарооборот Ульяновской области России с Азербайджаном, несмотря на пандемию Бизнес 15:20
В одном из районов Баку ведется реконструкция ряда дорог (ФОТО) Экономика 15:10
Бакинский бардовский весенний огонёк: Эти песни проникают не в уши, а прямо в душу (ВИДЕО, ФОТО) Культура 15:08
Сильный ветер повредил энергетическое хозяйство в ряде районов Азербайджана (ФОТО) Общество 15:05
ИКГФ Азербайджана направил около 23 тыс. манатов на присоединение к системе мгновенных платежей Бизнес 15:03
Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать кабмин по итогам выборов Израиль 15:02
Petkim бесперебойно получает нафту с НПЗ STAR, несмотря на пандемию – SOCAR Turkey Энергетика 15:01
Азербайджанский депутат призвал дать политико-правовую оценку удару Армении по Шуше из ОТРК "Искандер-М" Политика 15:01
В ВОЗ напомнили, что вакцины от коронавируса не дают полной защиты от заражения Европа 14:58
Армии Азербайджана и Турции проведут совместные оперативно-тактические учения Политика 14:55
Представители ОИС посетили кладбище Имарета в Агдаме (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:48
Венгерские компании получат дополнительные возможности в Центрально-Азиатском регионе Казахстан 14:43
Страны-члены ОИС поддерживают Азербайджан - заместитель генсека (ВИДЕО) Политика 14:42
Объем проблемных кредитов в Азербайджане за год сократился почти на треть Финансы 14:00
Представители ОИС совершили намаз в мечети Агдама (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:53
В экзамене на замещение должностей директоров школ в Азербайджане приняло участие рекордное число кандидатов Общество 13:49
В Азербайджане будет организована вакцинация журналистов от COVID-19 Общество 13:48
Ко дню рождения Чингиза Абдуллаева: Во время второй Карабахской войны в соцсетях массово блокировали мнения азербайджанцев Интервью 13:37
В Азербайджане учителя проходят тренинги по корейской программе Общество 13:32
У премьер-министра Грузии подтвердился коронавирус Грузия 13:26
Армения обязана продемонстрировать конструктивный подход и передать Азербайджану карты минных полей - украинский эксперт Точка зрения 13:19
Спрос азербайджанских банков на инвалюту увеличился Финансы 13:15
В Баку сохранится ветреная погода Общество 13:09
Более 60% платежей в Азербайджане совершаются бесконтактными картами VISA Бизнес 13:06
Представители ОИС находятся в Агдаме (ФОТО) Политика 12:51
Туркменбашинский НПЗ наращивает экспорт энергоносителей Энергетика 12:46
В России выявили 8 328 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 12:44
Начались совместные учения войск связи азербайджанской и турецкой армий (ВИДЕО) Политика 12:34
В Азербайджане могут появиться решения Apple Pay и Google Pay Экономика 12:21
В Баку вакцинируют от COVID-19 сотрудников ОАО "Азеришиг" (ВИДЕО) Общество 12:21
В Азербайджане наблюдается сокращение долларизации по банковским вкладам населения Финансы 12:18
Ценные бумаги компаний Грузии в основном выросли в цене на Лондонской бирже Грузия 12:18
Газпромбанк и ВЭБ.РФ при участии ЭКСАР рассмотрят возможность финансирование модернизации газотранспортной системы Узбекистана Узбекистан 12:16
Железные дороги Азербайджана готовятся к запуску оплаты проезда посредством банковских карт Экономика 12:09
Турция и Азербайджан создают совместную комиссию Политика 12:07
Начался визит представителей ОИС в Агдам и Гянджу (ФОТО) Политика 12:04
Вкуснятина на карантине. Азербайджанский кулинар оценивает блюда народов мира в Дубае (ФОТО) Интересное 12:03
Избран гендиректор Шамахинской астрофизической обсерватории Общество 11:55
Спрос на доллары среди населения Азербайджана существенно возрос Финансы 11:55
Турция обеспечила протезами ряд участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) Общество 11:52
Иран начал испытания новых усовершенствованных центрифуг IR-9 Ядерная программа 11:43
Туркменское предприятие по выпуску полипропиленовых изделий планирует расширить производство Бизнес 11:29
В Баку сократилась стоимость объектов аренды Бизнес 11:23
Первый регион в Германии прекратил локдаун Европа 11:19
Сумма турецкого экспорта цемента в США выросла почти на треть Турция 11:14
Турция сохраняет приверженность конвенции Монтрё Турция 11:10
В Бакинской высшей школе нефти состоялся выпуск очередного курса «Бизнес-образование для инженеров» Общество 11:07
Франция намерена увеличить долю в капитале Air France до 30% Европа 11:06
Израильский сектор кибербезопасности мобилизовал 1,5 млрд долларов инвестиций за три месяца Израиль 11:03
Власти Испании не запустят проект четырехдневной рабочей недели до 2022 года Европа 10:59
Свыше 50% населения Азербайджана поддерживает цифровизацию в сфере общественного транспорта Экономика 10:58
Иран направил экспортный груз в Туркменистан Бизнес 10:50
Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию о двух арестованных генералах бывшего МНБ Происшествия 10:44
Турция с начала года увеличила экспорт стали в Азербайджан Турция 10:42
Туркменистан организует вывозной рейс из Татарстана Транспорт 10:38
Крупнейшая платформа е-коммерции Азербайджана расширяет международное сотрудничество ИКТ 10:33
Цены на золото и серебро в Азербайджане перешли к росту Финансы 10:29
TƏBİB обратился к пациентам с COVID-19 и лечащему медперсоналу Общество 10:25
Продолжаются меры по инженерному обеспечению подразделений на освобожденных территориях Азербайджана (ВИДЕО) Общество 10:22
Ассоциация страховщиков Азербайджана и Фонд аграрного страхования подписали меморандум о сотрудничестве Финансы 10:15
В минэкологии рассказали, как долго сохранится ветреная погода в Баку Общество 10:12
Все новости