Управление мусульман Кавказа о начале месяца Рамазан

АГДАМ /Trend/ - В связи с месяцем Рамазан пока заседание не проводилось.

Об этом сказал журналистам находящийся в поездке в Агдаме председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что это научный вопрос, и решение будет принято в соответствии с информацией, которую предоставит обсерватория: «Новая луна может появиться раньше или позже. Этот вопрос зависит не от УМК».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)