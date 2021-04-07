Управление мусульман Кавказа о начале месяца Рамазан
АГДАМ /Trend/ - В связи с месяцем Рамазан пока заседание не проводилось.
Об этом сказал журналистам находящийся в поездке в Агдаме председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде, сообщает в среду Trend.
Он отметил, что это научный вопрос, и решение будет принято в соответствии с информацией, которую предоставит обсерватория: «Новая луна может появиться раньше или позже. Этот вопрос зависит не от УМК».
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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