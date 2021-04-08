В метро Баку планируют внедрить бесконтактную оплату проезда с помощью гаджетов
БАКУ /Trend/ - ЗАО "Бакинский метрополитен" ведет работу по внедрению механизма бесконтактной оплаты проезда с помощью мобильных телефонов и других гаджетов.
Об этом сказал в четверг Trend пресс-секретарь ЗАО Бахтияр Мамедов.
"Общественность будет проинформирована дополнительно о шагах в этом направлении", - сказал Мамедов.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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