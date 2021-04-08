В метро Баку планируют внедрить бесконтактную оплату проезда с помощью гаджетов

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Бакинский метрополитен" ведет работу по внедрению механизма бесконтактной оплаты проезда с помощью мобильных телефонов и других гаджетов.

Об этом сказал в четверг Trend пресс-секретарь ЗАО Бахтияр Мамедов.

"Общественность будет проинформирована дополнительно о шагах в этом направлении", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)