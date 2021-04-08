В Азербайджане успешно продолжается «Зеленый марафон» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане успешно продолжаются массовые акции по посадке деревьев в рамках «Зеленого марафона», инициированного вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, учредителем и руководителем Общественного объединения IDEA Лейлой Алиевой, сообщает в четверг Trend со ссылкой на IDEA.

Отмечается, что 8 апреля при участии добровольцев в пос. Ходжасан было посажено 600, в Товузском районе – 1250 различных пород деревьев.

Основная цель проекта, организованного Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, заключается в увеличении «зеленых» зон, популяризации посадки деревьев и внесении вклада в охрану окружающей среды, включая увеличение биоразнообразия флоры нашей страны и повышение осведомленности о защите зеленых насаждений.

Общественное объединение IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов продолжает масштабную деятельность по посадке деревьев во всех регионах страны, уделяя особое внимание увеличению зон озеленения, которые играют неоценимую роль в улучшении общей экологической ситуации и минимизации вредных воздействий, связанных с изменением климата.

Поставив цель посадить около одного миллиона деревьев по всей стране за весенне-осенний сезон, партнеры проекта призывают всех поддержать эту полезную инициативу и объединиться во имя «зеленого» будущего нашей природы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)