В Азербайджане выявлено 2 206 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 578 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 206 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 1 578 заболевших, скончались 35 человек, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В целом на сегодняшний день в Азербайджане выявлено 281 387 случаев заражения COVID-19. Из этого числа 247 459 человек выздоровели, 3 846 – скончались. Продолжается лечение 30 082 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 12 692 теста, а в целом за все время пандемии – 2 990 285 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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