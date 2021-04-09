В Азербайджане в рамках проекта «Зеленый марафон» посажены медоносные деревья

БАКУ /Trend/ - По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках «Республиканского марафона озеленения» («Зеленый марафон») 9 апреля в Бардинском районе Азербайджана прошла массовая акция по посадке медоносных деревьев, сообщает Trend со ссылкой на объединение.

Во время акции с участием молодых волонтеров было посажено 1250 ясеней и 625 акаций.

Акция, организованная в рамках проекта «Зеленый марафон», также важна с точки зрения вклада в проект общественного объединения IDEA по поддержке развития экологического предпринимательства в стране. Целью проекта является увеличение в Азербайджане ареалов пчел, которые являются защитниками биоразнообразия, а также поддержка развития пчеловодства в стране.

Учитывая важную роль пчел и других опылителей в защите биоразнообразия, пчеловодство считается наиболее экологически безопасным и полезным видом сельского хозяйства. Медоносные пчелы активно участвуют в опылении растений, повышая их урожайность и увеличивая их жизнеспособность. Развитие флоры и существование пчел зависят друг от друга. Пчелы и некоторые другие насекомые опыляют растения, обеспечивая не только индивидуальное восстановление растений, но и развитие определенных видов.

Общественное объединение IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов продолжает масштабную деятельность по посадке деревьев во всех регионах страны, уделяя особое внимание увеличению зон озеленения, которые играют неоценимую роль в улучшении общей экологической ситуации и минимизации вредных воздействий, связанных с изменением климата.

Поставив цель посадить около одного миллиона деревьев по всей стране за весенне-осенний сезон, партнеры проекта призывают всех поддержать эту полезную инициативу и объединиться во имя «зеленого» будущего нашей природы.

(Редактор: Надир Насиров)