В мире актуализируется вопрос внедрения паспортов вакцинации

БАКУ /Trend/ - Пандемия коронавируса принесла человечеству не только множество проблем, но и заставила принять новые реалии, а именно государства мира рассматривают возможность выдачи в будущем своим гражданам так называемых паспортов вакцинации. А некоторые страны уже внедрили у себя эту практику.

Министр спорта и туризма Великобритании Найджел Хадсон заявил, что если люди вновь хотят вернуться к нормальной жизни, то они обязательно должны вакцинироваться от COVID-19, сообщает в субботу Trend.

"Если мы хотим собираться вместе, как и раньше, то должны доказать, что угрозы распространения коронавируса нет. А это можно будет сделать только с паспортом вакцинации", - сказал он.

Специалисты считают, что этот документ должен содержать информацию о течении болезни, сданных тестах и вакцинации. При этом некоторые эксперты предлагают добавить к этому перечню информацию о вакцинированном лице.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)