Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла
БАКУ /Trend/ - 11 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, к ночи местами прогнозируются дожди, порывистый северо-западный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 8-11, днем - 15-19, в Баку ночью - 9-11, днем - 17-19 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80%, днем - 50-55%.
В районах Азербайджана завтра ожидаются грозовые дожди, местами интенсивные, град, в высокогорье - снег, порывистый западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 11-14, днем - 18-23, в горах ночью - 3-8, днем 10-15 градусов тепла.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)