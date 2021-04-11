БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вакцинировалось 23 538 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

За день число привитых первой дозой составило 18 956 человек, второй дозой – 4 582 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 177 087 человек, из которых первую дозу вакцины получили 758 275, вторую дозу – 418 812 человек.

Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января.

(Редактор: Надир Насиров)