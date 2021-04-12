Жителям ряда бакинских поселков стало проще добираться до станции метро "Кёроглу" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 12 апреля в Баку запущен новый автобусный маршрут Q1, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Благодаря новому маршруту обеспечена удобная и безопасная перевозка жителей поселков Пираллахи, Зиря, Тюркан и Гала, численность населения которых составляет около 48 тысяч человек, до Центра транспортного обмена "Кёроглу".

Автобусы №№ 101, 150 и 187 доставляют пассажиров из поселков Тюркан, Пираллахи и Зиря до Центра транспортного обмена в поселке Гала, а оттуда до Центра транспортного обмена "Кёроглу" организован маршрут Q1. Они курсируют напрямую, не используя дорогу в поселок Рамана, что сокращает время в пути.

Стоимость проезда на новом маршруте установлена в размере 0,4 маната.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)