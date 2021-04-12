Подорвавшиеся на минах и до конца жизни оставшиеся инвалидами – Армения не прекращает террор - Trend TV

БАРДА /Trend/ - Уроженцы освобожденных от армянской оккупации районов Азербайджана хотят посетить родные земли, по которым они тосковали почти 30 лет. Но нельзя забывать о том, что армяне установили на этих территориях мины, которые могут в любой момент оборвать человеческую жизнь. Несмотря на неоднократные предупреждения об опасности, все еще есть те, кто хочет без разрешения попасть на эти земли.

Сотрудники Карабахского бюро Trend побеседовали с некоторыми из этих людей, которые, предприняв необдуманный шаг, нанесли серьезный ущерб своему здоровью.

Один из них - 45-летний житель села Борсунлу Тертерского района Ниямеддин Вердиев рассказывает, что несколько раз пас скот на территории освобожденных сел и в один из дней подорвался на мине. В результате его госпитализировали и ампутировали правую ногу. Он и сейчас жалуется на неважное самочувствие и призывает граждан не посещать без разрешения освобожденные территории. По его словам, взрыв мин-ловушек приводит к тяжелым последствиям, в том числе и к гибели.

Вердиев отметил, что Армения специально заминировала эти земли, чтобы страдало мирное азербайджанское население.

От взрыва мины пострадала и семья Гусейновых из Агдамского района, члены которой отправились в село Юсифджанлы, чтобы навестить могилы родных в праздник Новруз, Армяне установили мины и на кладбище. Здесь четверо членов семьи Гусейновых и их сосед подорвались на одной из них. В результате два человека погибли, а трое получили тяжелые ранения. У Анара Гусейнова, который сегодня находится на лечении в Центральной больнице Агджебединского района, тоже ампутирована нога.

Гусейнов говорит, что до конца жизни будет жалеть о том, что без разрешения поехал на освобожденные территории. "С одной стороны, я потерял двух братьев, а с другой - здоровье. Призываю всех не посещать без разрешения освобожденные земли, каждая пядь которых заминирована", - говорит он.

Отметим, что после подписания трехсторонней декларации 10 ноября 2020 года в результате взрыва мин, установленных армянами на азербайджанских землях в период оккупации, погибли 20 граждан Азербайджана, в том числе 14 гражданских лиц, 87 человек, в том числе 16 гражданских лиц, получили ранения.

(Автор: Аслан Мамедли. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)