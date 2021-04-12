ГЭЦ Азербайджана о выпускных экзаменах 11-х классов

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 22 апреля проведет выпускные экзамены для 11-х классов в Агдашском, Бейлаганском, Джалилабадском, Геранбойском, Гобустанском, Сальянском, Уджарском, Хачмазском, Загатальском районах и г. Нафталане, а 23 апреля в Наримановском, Гарадагском, Хазарском, Ясамальском районах Баку, Абшеронском, Агсуинском, Балакенском, Физулинском, Масаллинском, Нефтчалинском, Губинском, Зардабском районах и г. Мингячевире, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Учащиеся, которые будут участвовать в выпускных экзаменах, могут распечатать пропускной экзаменационный лист с https://www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_xdm=46 , а учебные заведения могут сделать это для всех учащихся.

Номер работ учащиеся могут узнать в своей школе. Вместе с экзаменационным пропускным листом учащиеся должны распечатать на отдельном листе и «Декларацию о состоянии здоровья участника экзамена», которую в день экзамена предъявят экзаменационному контролеру.

Учащиеся, у которых нет фотографии на документе, подтверждающем личность, могут загрузить с сайта ГЭЦ справку, которую должна выдать школа для выпускного экзамена.

Отметим, что в других городах и районах экзамены будут проведены 29 и 30 апреля. Календарь приведен на сайте ГЭЦ.

Учащиеся школ с преподаванием на грузинском языке будут сдавать экзамен 23 апреля.

В школах с преподаванием на английском и французском языках, школе на острове Чилов, школах-интернатах и школах в исправительных учреждениях экзамен будет проведен 29 апреля.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)