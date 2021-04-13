БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создается единая информационная база о ветеранах войны, сообщает во вторник Trend.

В связи с этим в закон "О ветеранах" предлагается внести дополнение, согласно которому в раздел 3 будет внесен новый пункт.

Согласно дополнению, порядок ведения электронного реестра ветеранов войны определяется органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти.

Создание реестра позволит вести учет числа лиц со статусом ветерана, отказаться от соответствующих удостоверений на бумажных носителях, определять в режиме онлайн статус лиц при их обращении в государственные органы, а также в проактивном порядке рассматривать их обращения в связи с правом на социальное обеспечение.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)