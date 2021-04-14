Численность населения Азербайджана выросла с начала года
БАКУ /Trend/ - С начала 2021 года численность населения Азербайджана выросла на 7 994 человека, или на 0,1 процента.
Как передает в среду Trend со ссылкой на Госкомстат, на первое марта численность населения страны достигла 10 127 127.
В городах проживают 53 процента от общей численности населения, в селах - 47 процентов. 49,9 процента населения составляют мужчины, 50,1 процента - женщины.
Плотность населения составляет 117 человек на один квадратный километр.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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