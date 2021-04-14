На юге Азербайджана реализуется проект в сфере водоснабжения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерсу" приступает к реализации нового проекта в селах и поселках Нефтчалинского района, испытывающих нехватку питьевой воды.

Проект охватывает 12 населенных пунктов - Миргурбанлы, Гасанабад, Голтуг, Узунбабалы, Мирзагурбанлы, Татармехле, Аббаслы, Кюргарабуджаг, I и II Гаралы, Гедимкенд, Юхары Гараманлы. Снижение водности Куры привело к возникновению проблем с их водоснабжением в летний период.

Как сообщили в среду Trend в ОАО, в соответствии с проектом, для обеспечения питьевой водой пяти сел района (Кюргарабуджаг, I и II Гаралы, Гедимкенд, Юхары Гараманлы) планируется построить магистральный водопровод протяженностью 11 километров с использованием полиэтиленовых труб диаметром 450 миллиметров. От него до модульных водоочистных сооружений в поселках будут построены водораспределительные линии.

Водоснабжение сел Миргурбанлы и Гасанабад будет обеспечиваться из города Нефтчалы.

В села Узунбабалы, Мирзагурбанлы, Татармехле и Аббаслы вода будет подаваться из магистрального трубопровода Ширван-Муган.

В семи населенных пунктах строительные работы планируется завершить в течение 45 дней, а в пяти других - 75 дней. После реализации проекта около 20 000 жителей этих населенных пунктов будут обеспечены качественной питьевой водой.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)