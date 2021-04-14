В рамках "Зеленого марафона" в Губадлинском районе посажено 750 деревьев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках «Зеленого марафона», инициированного вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, учредителем и руководителем Общественного объединения IDEA Лейлой Алиевой, в Губадлинском районе посажены деревья, сообщает в среду Trend со ссылкой на IDEA.

На территории села Муганлы, где армянами были уничтожены зеленые насаждения, высажено 740 акаций, платанов и тутовых деревьев.

Отметим, что основная цель проекта, организованного Общественным объединением IDEA и министерством экологии и природных ресурсов, заключается в расширении зеленых зон, популяризации посадки деревьев и внесении вклада в охрану окружающей среды.

Поставив цель посадить около одного миллиона деревьев по всей стране весной и осенью, партнеры проекта призывают всех поддержать эту полезную инициативу и объединиться во имя будущего нашей природы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)