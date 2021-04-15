Группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам (ФОТО)

Общество 15 апреля 2021 14:24 (UTC+04:00)
Группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Сегодня группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам.

Как передает в четверг Trend, участники поездки воочию увидят руины, которые остались от Агдама, разрушенного Арменией в период оккупации.

Журналисты будут проинформированы об объектах культурного наследия Азербайджана, уничтоженных армянами в этом районе.

Также участники поездки понаблюдают за процессом разминирования в Агдаме.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам (ФОТО) - Gallery Image
Группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Группа азербайджанских журналистов совершила поездку в Агдам (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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