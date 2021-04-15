В Баку меняется схема движения автобусов по 8-ми маршрутам

БАКУ /Trend/ - В связи с ремонтно-строительными работами на улице Худу Мамедова, начиная с перекрестка с улицей Мухаммеда Хади и до перекрестка с улицей Гадира Мамедова, с 16 марта поэтапно будет ограничено движение транспортных средств.

Как сообщили в четверг Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА), в связи с этим схема движения маршрутов M1, M2, M6, 11, 43, 51, 57 и 104 будет организована в нижеприведенном порядке.

Маршруты №51 и 57:

улица Худу Мамедова – ул. Рахиба Мамедова – улица Ашуга Алескера – Украинский круг.

Маршруты M1, M2, M6, 43:

в направлении станции метро «Ази Асланов» с Украинского круга – разворот на улице Мухаммеда Хади и дальше по привычной схеме движения.

Маршрут № 104:

в направлении станции метро «Ази Асланов» – Гянджинский проспект – улица Вунг Тау – Украинский круг – улица Мухаммеда Хади – разворот и далее по привычной схеме.

Маршрут № 11:

Украинский круг – улица Вунг Тау – Гянджинский проспект – улица Худу Мамедова – улица Ильгара Зульфугарова.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)