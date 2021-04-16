На проспекте "8 Ноября" в Баку проводятся работы по реконструкции (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - На проспекте "8 Ноября" (бывш. проспект Нобеля) в Баку проводятся работы по реконструкции, сообщает в пятницу Trend.
Вдоль проспекта заменяются фонарные столбы (около 50), которые пришли в ненадлежащее состояние в результате дорожно-транспортных происшествий.
По словам завотделом ИВ Баку Аяза Гусейнова, заменены также поврежденные кабели. Он добавил, что проведены предварительные обсуждения с Госагентством автомобильных дорог и на территории планируется внести изменения на ряде участков для предотвращения дорожно-транспортных происшествий.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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