Процесс подключения абонентов к электрической сети в Азербайджане регулирует искусственный интеллект

БАКУ /Trend/ - Процесс подключения абонентов к электрической сети в Азербайджане регулируется искусственным интеллектом.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на пресс-конференции глава департамента информации и технологий ОАО "Азеришиг" Галиб Гамидов.

По его словам, когда потребитель обращается по вопросу подключения к электросети, система выбирает трансформатор на расстоянии 400 метров от него.

"Затем регулируется соответствие мощности трансформатора мощности заданного технического условия", - сказал Гамидов.

Он добавил, что решение о загруженности ближайшего трансформатора принимает не оператор, а сама система. В этом случае выбирается другой, более подходящий трансформатор.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)