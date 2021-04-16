Процесс подключения абонентов к электрической сети в Азербайджане регулирует искусственный интеллект

Общество 16 апреля 2021 17:08 (UTC+04:00)
Процесс подключения абонентов к электрической сети в Азербайджане регулирует искусственный интеллект

БАКУ /Trend/ - Процесс подключения абонентов к электрической сети в Азербайджане регулируется искусственным интеллектом.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на пресс-конференции глава департамента информации и технологий ОАО "Азеришиг" Галиб Гамидов.

По его словам, когда потребитель обращается по вопросу подключения к электросети, система выбирает трансформатор на расстоянии 400 метров от него.

"Затем регулируется соответствие мощности трансформатора мощности заданного технического условия", - сказал Гамидов.

Он добавил, что решение о загруженности ближайшего трансформатора принимает не оператор, а сама система. В этом случае выбирается другой, более подходящий трансформатор.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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