В Азербайджане выявлено 2 144 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 1 923 человекa
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 144 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 1 923 заболевших, скончались 33 человека, передает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В целом на сегодняшний день в Азербайджане выявлено 300 666 случаев заражения COVID-19. Из этого числа 264 403 человека выздоровели, 4 140 – скончались. Продолжается лечение 32 123 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 11 184 теста, в целом за все время пандемии – 3 108 924 теста.
(Редактор: Надир Насиров)
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