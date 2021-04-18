В Азербайджане выявлено 2 144 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 1 923 человекa

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 144 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 1 923 заболевших, скончались 33 человека, передает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодняшний день в Азербайджане выявлено 300 666 случаев заражения COVID-19. Из этого числа 264 403 человека выздоровели, 4 140 – скончались. Продолжается лечение 32 123 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 11 184 теста, в целом за все время пандемии – 3 108 924 теста.

(Редактор: Надир Насиров)