Вакцинация предупреждает тяжелые формы коронавирусной болезни и снижает смертность от нее - азербайджанский депутат
БАКУ /Trend/ - Вакцинация предупреждает тяжелые формы COVID-19 и снижает смертность от этого заболевания.
Об этом сказал в понедельник Trend заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Рашад Махмудов.
По его словам, вакцинированные граждане должны соблюдать правила карантина для безопасности окружающих их людей.
"Все должны соблюдать правила. Повторюсь: вакцинация предупреждает тяжелые формы COVID-19 и снижает смертность от этого заболевания", - сказал Махмудов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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