Минфин Азербайджана прокомментировал утверждения группы бывших жителей «Советской»

БАКУ /Trend/ - Министерство финансов Азербайджана прокомментировало утверждения группы лиц, проживавших раньше в Ясамальском районе на территории, некогда именуемой «Советская».

Как передает во вторник Trend, министерство сообщает, что заявления группы жителей бывшей улицы Советской о якобы неполной выплате им средств за дома, которые они покинули добровольно и продали по договорам купли-продажи, заключенным по соглашению сторон, а также о неправильном измерении площади домов, занижении суммы компенсации и нарушениях прав собственности на земельные участки не имеют никаких оснований.

В свое время приобретение земель и переселение на основании законодательства о закупке земель для государственных нужд и соответствующих постановлений Кабинета министров были осуществлены определенной в качестве закупающего органа ИВ Ясамальского района, а Министерство финансов участвовало в указанных работах по приобретению земель для государственных нужд в качестве контролирующего органа.

В ведомстве сообщили, что в соответствии с законом «О приобретении земель для государственных нужд» рыночные цены на указанной территории были изучены с привлечением независимой оценочной компании. Средства были перечислены на счета, открытые на имена жителей в соответствующих банках, с заключением в нотариальном порядке договора о купле-продаже, и эти они были получены гражданами без каких-либо удержаний и расходов. И в связи с этим в период купли-продажи никаких претензий со стороны жильцов не поступало. Копии заключенной с каждым владельцем дома сделки хранятся по сей день, и любой желающий может ознакомиться с этими договорами.

Всем жителям, получившим средства, был дан один месяц для переезда и выплачено дополнительно по 1000 манатов на семью.

Кроме того, жителям, представившим во время переселения соответствующие документы о том, что земельные участки являются их частной собственностью, была выплачена дополнительная компенсация.

Повторные жалобы лиц, переселенных на основании добровольного согласия в соответствии с заключенными в нотариальном порядке сделками, по прошествии длительного периода времени, их собрания перед государственными органами при координации отдельных лиц, требования от ИВ Ясамальского района и Министерства финансов предоставить дополнительные средства, несмотря на неоднократные устные и письменные объяснения, критика госорганов и отдельных должностных лиц в СМИ и социальных сетях совершенно безосновательна и не отражает истины. Наряду с этим следует отметить, что указанные договоры купли-продажи в настоящее время имеют силу, а их условия носят обязательный характер для сторон договора. В соответствии с законодательством Азербайджана изменение или расторжение договоров, в том числе договоров купли-продажи, входит в полномочия соответствующих судов республики.

«В связи с вышеизложенным, призываем жителей территории, некогда именуемой "Советская", воздержаться от деструктивной деятельности, сопровождающейся нарушением общественного порядка, и требований предоставить дополнительные средства по подстрекательству группы лиц и обратиться в соответствующие суды», – добавили в Министерстве финансов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)