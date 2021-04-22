С начала пандемии коронавируса в Азербайджане произведено 40 млн штук медицинских масок

БАКУ /Trend/ - С начала пандемии коронавируса и по настоящее время в Азербайджане выпущены 40 миллионов штук медицинских масок.

Об этом cказала Trend в четверг глава ООО "Бакинская текстильная фабрика" Сакина Бабаева.

По ее словам, импорт в страну масок снижает потребность в продукции местного производства: "Фабрика может производить 400 тысяч масок в день. В страну также поставляются маски из-за рубежа, в связи с чем ежедневная производительность варьирует в пределах 250-300 тысяч. Импортированные маски стоят дешевле, поэтому точки продаж больше предпочитают их, но граждане должны знать, что эти маски неэффективны против вируса. Это просто тканевые маски. Они черного цвета, а маски местного производства светлой расцветки".

Бабаева добавила, что эта продукция считается стратегической, и всегда необходимо иметь запас сырья и готового продукта: "На фабрике всегда имеется запас готовой продукции в пределах 3-5 миллионов штук".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)