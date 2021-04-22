Арестован директор медучреждения “Ени клиника” – Генпрокуратура Азербайджана (версия 2)

(первая версия в 10:25)

БАКУ /Trend/ - Директор медучреждения “Ени клиника” Парвиз Акиф оглу Аббасов арестован за незаконные действия, передает в четверг Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Как сообщает надзорное ведомство, на основании информации, поступившей в Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, были проведены оперативно-следственные мероприятия, в ходе которых возникли обоснованные подозрения в том, что Аббасов, войдя в сговор с другими сотрудниками возглавляемого им медучреждения, брал взятки у родственников больных коронавирусом за их размещение в "Ени клиника".

Так, он подозревается в том, что получил через посредников Эвеза Энвер оглу Гусейнова, Самира Ганаэт оглу Мирзоева м Вюсали Фирудин гызы Алиевой по 3 000-3 500 манатов от родственников отдельных граждан, больных коронавирусом, за размещение их на стационарное лечение в медучреждении. После этого указанные лица делили полученные средства между собой и тратили их на личные нужды.