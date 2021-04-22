Эльмар Гасымов встретился с вице-президентом итальянской компании Maire Tecnimont (ФОТО)

Расширяется сотрудничество между Бакинской высшей школой нефти (БВШН) и итальянской компанией Maire Tecnimont Group.

Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов; первый вице-президент по специальным инициативам и региональной координации компании Maire Tecnimont Group, вице-президент по России и Каспийскому региону Джанни Бардази и глава бакинского офиса компании Kinetics Technology Николло Хейлперн обсудили новые принципы сотрудничества.

Приветствуя гостей, Эльмар Гасымов отметил, что в результате успешного сотрудничества в предыдущие годы 11 студентов БВШН работают в компании KT-Kinetics Technology, представительстве Maire Tecnimont в Азербайджане. При этом каждый год эта компания специально отбирает студентов БВШН для прохождения стажировки.

Джанни Бардази сказал, что Maire Tecnimont придает большое значение двустороннему сотрудничеству с БВШН посредством Kinetics Technology. Он отметил, что студенты БВШН могут не только развивать свои знания через стажировку в этой компании, но и интегрироваться в их международную команду.

«Во время пандемии Maire Tecnimont инвестировала в информационные технологии (ИТ) и перешла на «умную» (smart) систему работы. Роль технологий в рабочей среде увеличилась за последний год. Поэтому очень важно повышать технологических знания инженеров. Наблюдения показывают, что выпускники БВШН обладают высоким уровнем знаний в области ИТ. Бакинская высшая школа нефти, которая готовит кадры на основе международных стандартов, служит для нас образцом для установления сотрудничества с другими зарубежными университетами. Я предлагаю, чтобы наши квалифицированные специалисты проводили тренинги для преподавателей и студентов БВШН», - сказал Джанни Бардази.

Участники встречи обменялись мнениями о переходе Бакинской высшей школы нефти на автоматизированную систему управления и организацию ИТ-курсов и совместных вебинаров для студентов и преподавателей БВШН.

Следует отметить, что программа стажировок, предназначенная для студентов 4 и 5 курсов БВШН, реализуется в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным между Бакинской высшей школой нефти и компанией Maire Tecnimont Group 19 октября 2016 года.

По окончании встречи было сделано памятное фото.