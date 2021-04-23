Директор образовательного центра A-level об образовании за границей (ФОТО)

Всем здравствуйте! Вас интересует образование за границей? Тогда это интервью будет вам интересно. Сегодня мы поговорим с Аян Алиевой, директором образовательного центра A-level. Здравствуйте, Аян ханум!

- Здравствуйте! Вы можете представиться для наших читателей?

Меня зовут Аян Алиева. Я директор А левел вот уже примерно 15 лет. Мы сотрудничаем со многими университетами, и EU Business School – одна из них.

- Вы можете дать общую информацию про EU Business School?

Основанная в 1973 году EU Business School - международная бизнес школа с кампусами в Мюнхене, Барселоне, Женеве и Монтрё. А – Level Education Center является партнером EU Business School вот уже несколько лет. Сегодня я хочу убедить вас в том, что если вы хотите учиться за границей, то этот университет лучший выбор. Студентам предлагаются подготовительные курсы, бакалавриат и магистратура. EU Business School предлагает небольшие и динамичные классы на английском. Если английский не ваш первый язык, то вам нужно пройти подготовительные курсы. Студентов готовят к карьере в динамичном бизнес мире. EU Business School - это место, где рождаются будущие финансовые аналитики, бухгалтеры и предприниматели.

- EU Business School специализируется только на бизнесе?

Этот университет является синтезом многих бизнес программ. Акцент в обучении сделан на получение актуальных практических навыков. Преподаватели EU Business School – практикующие бизнес-консультанты, основатели и СЕО компаний, имеющие огромный опыт в своих специальностях.

- Что вы можете сказать по поводу студенческой жизни в университете?

Кампусы EU Business School расположены в одних из самых динамичных европейских городов, богатых своим культурным наследием. Организуются поездки в другие города и страны, где проходят экскурсии и тренинги в крупных компаниях Европы, после чего студенты наслаждаются экскурсиями после усердного обучения.

- Как обучение изменилось в связи с пандемией?

Так как изначально в EU Business School было онлайн образование по направлению как бакалавр, так и магистр, то и в 2020-21 году предлагается гибкое обучение, как онлайн так и офлайн. В течение академического года предлагается несколько дат, когда студент может приступить к занятиям. Цель EU Business School - обеспечить студентов высококачественным образованием в комфортной среде.

- Каков процесс зачисления в EU Business School?

Процесс зачисления довольно прост. Студенты могут подать документы онлайн, обратившись к нам. Кандидатов оценивают используя стандартизированные тесты - IELTS, TOEFL, а также копия аттестата либо диплом о предыдущем образование.

- Может ли студент остаться после обучения и каковы шансы найти работу?

У школы есть тесные связи с местными компаниями в тех городах, где находятся кампусы, благодаря которым студенты могут найти стажировку или работу после выпуска. Среди партнеров EU Business School - Торгово-промышленная Палата Женевы, Джазовый фестиваль в Монтрё, TEDx в Швейцарии, Мюнхене и Барселоне, Международная Организация Труда и ToastMasters.

Большинство выпускников школы в течение 6 месяцев после выпуска работают, стажируются или продолжают обучение на программе следующего уровня. Карьерный центр EU Business School проводит индивидуальные консультации для студентов и помогает с составлением CV, прохождением интервью, поиском возможностей для нетворкинга.

В числе компаний и организаций, где работают выпускники – UNESCO, SONY, Facebook, Microsoft, WWF, Nestle, Deloitte, Volkswagen, Nike, IBM, Novartis.

- Почему студенты должны выбрать EU Business School?

EU Business School занимает лидирующие позиции в международных рейтингах бизнес-университетов:

1 место у программы Online MBA в глобальном рейтинге журнала CEO Magazine

4 звезды за выдающиеся достижения в области бизнес-образования в системе QSStars

5 место в Европе по окупаемости инвестиций в образование согласно рейтингу QS

6 место в списке лучших бизнес-школ для женщин по версии издания Capital

14 место в мире у Online MBA по рейтингу QS Top MBA

входит в 20 лучших бизнес-школ мира по мнению авторитетного издания China Economic Review

лучшие показатели качества подготовки студентов согласно рейтингу QSTopMBA

Это означает, что этот университет соответствует высочайшим стандартам. Если вы думаете о карьере в бизнесе, то выбирайте EU Business School. Вы не пожалеете!

- Спасибо большое за интервью!

Спасибо Вам! Желаю всем удачи.