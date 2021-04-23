Фонд YAŞAT до сегодняшнего дня взял под опеку более 5 800 человек

БАКУ /Trend/ - Фонд YAŞAT до сегодняшнего дня взял под опеку 5 818 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Фонд продолжает принимать меры по восстановлению здоровья тяжелораненых участников Отечественной войны.

Кроме того, сотрудники фонда до сегодняшнего дня посетили 2 881 семью шехидов.

Также были зарегистрированы обращения 2 775 военнослужащих, получивших ранения во время Отечественной войны.

Сотрудники Фонда YAŞAT в целом посетили 14 280 человек из числа семей шехидов и получивших ранения участников войны.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)