Медработникам, проводящим вакцинацию в Азербайджане, дополнительные средства не выплачиваются – агентство
БАКУ /Trend/ - Доплаты к заработной плате медицинских работников, занимающихся вакцинацией граждан в Азербайджане, не предусмотрены.
Об этом сказала завотделом по связям с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова, передает в пятницу Trend.
По ее словам, доплата предусмотрена только для тех врачей, которые участвуют в борьбе с коронавирусом, то есть лечат пациентов с COVID-19.
«Проводящие вакцинацию врачи работают со здоровыми людьми. Медработники, которые трудятся в Баку, получат доплату по ОМС в мае», – добавила Ахмедова.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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