В Азербайджане улучшены жилищные условия еще 144 семей шехидов и участников войны
БАКУ /Trend/ - В период с 19 по 25 апреля были улучшены жилищные условия еще 144 семей шехидов и ветеранов Отечественной войны Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.
За этот период Фонд "YAŞAT" оплатил медицинские расходы 12 семей шехидов и участников войны. Кроме того, погашены задолженности 55 семей шехидов.
Как отмечается, также будет проведена работа по улучшению жилищных условий 29 человек, оплате медицинских расходов 46 человек и погашению задолженностей пяти человек.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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