Заслуженный артист Азербайджана Балоглан Ашрафов похоронен в родном селе в Масаллы

БАКУ /Trend/ - Заслуженный артист Азербайджана Балоглан Ашрафов похоронен в родном селе Беделан Масаллинского района, сообщает во вторник Trend.

Напомним, что исполнитель народных песен Балоглан Ашрафов скончался накануне. Некоторое время назад он заразился коронавирусом и лечился дома.

Балоглан Ашрафов родился 8 октября 1951 года в селе Беделан Масаллинского района.

Наряду с окончанием в 1968 году местной средней школы, окончил курсы игры на таре в музыкальной школе района. В 1978 году, окончив факультет филологии в АГУ, устроился на работу преподавателем в сельской школе, где проработал 5 лет. В 1971 году стал победителем олимпиады "Turac təranələri", проводившейся азербайджанским радио.

В 1974 году, став победителем "Всесоюзного фестиваля молодых и трудящихся", получил диплом, который вручила ему Шовкет Алекберова. После этого певец в составе ансамбля Ислама Рзаева выступал с гастролями в различных районах республики. В 1989 году выступил в составе им же созданного ансамбля "Шахрияр" в крупных концертных залах города Баку. Он давал концерты во многих крупных городах СНГ, а также в Турции, Ираке и Германии. В марте 2007 года в турецкой больнице "Мемориал" ему была проведена тяжелая операция по пересадке печени. Вскоре после операции он записал несколько новых песен, и продолжил свои выступления. В последний раз выступил с концертом "И я есть в этом мире" в сентября 2018 года на сцене Зеленого театра Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)