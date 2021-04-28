В Агдаме от мин расчищено более 3 тыс. гектаров
БАКУ /Trend/ - В Агдамском районе от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищена посевная площадь в 3037 гектаров, сообщили в среду Trend в районной Исполнительной власти.
Было отмечено, что процесс разминирования освобожденных от оккупации территорий продолжается.
"Пока расчищаются посевные площади, на 2200 гектарах уже посажена пшеница", - сказали в ИВ.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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