Баку и пригородный поселок свяжет новый автобусный маршрут
БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) запустит новый автобусный маршрут в поселок Шувелан.
Об этом сказал председатель правления БТА Вюсал Керимли, сообщает в среду Trend.
По его словам, маршрут будет запущен в ближайшее время.
"Также ожидается запуск еще нескольких новых автобусных маршрутов", - сказал Керимли.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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