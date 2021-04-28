В Физулинском районе посажено свыше 600 деревьев различных пород

ФИЗУЛИ /Trend/ - В освобожденном от оккупации селе Гарамамедли Физулинского района при организационной поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана на участке в один гектар посажено более 600 деревьев разных пород.

Как передает в среду Trend, заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов сообщил журналистам, что мониторинг для определения ущерба, нанесенного армянами зеленым зонам в период оккупации, проводится по четырем направлениям.

«К этой работе необходимо привлечь международных экспертов. Ущерб подсчитывается, и впоследствии результат будет передан в соответствующие органы для подачи исков о компенсации против Армении. После очищения территорий от мин будут начаты более масштабные работы по восстановлению лесов», – добавил Керимов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)