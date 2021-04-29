В Губадлы расчищена от мин территория под будущую электроподстанцию

ГУБАДЛЫ /Trend/ - В Губадлинском районе от мин расчищена территория, на которой будет построена электрическая подстанция.

Об этом сказал руководитель отдела Агентства по разминированию Бахруз Намазов, сообщает в четверг Карабахское бюро Trend.

По его словам, площадь территории составляет 24 тысячи квадратных метров.

"На основании обращения ОАО "Азерэнержи" для строительства подстанции на въезде в Губадлинский район от мин расчищена территория в 24 тысячи квадратных метров. Также в связи с работами по проведению линий электропередачи расчищена дополнительно территория в 39 тысяч квадратных метров", - сказал Намазов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)