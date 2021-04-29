В Азербайджане выявлено еще 1 392 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2 274 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено еще 1 392 случая заражения коронавирусом, 2 274 человека вылечились, 29 - скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 317 913 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 287 298 человек вылечились, 4 490 - скончались, число активных больных составляет 26 125.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 11 756 тестов на выявление коронавируса, а за весь период пандемии - 3 229 867.

(Текст:: Кямаля Сеидова)