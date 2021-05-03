Назначены главы региональных управлений культуры Азербайджана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Приказом министра культуры Азербайджана Анара Керимова Бахтияр Вагиф оглу Гылынджев назначен начальником Масаллинского регионального управления культуры, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минкультуры.
Другим приказом министра Шахин Юсиф оглу Шахбазов назначен начальником Лянкяранского регионального управления культуры.
(Текст: Кямаоля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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