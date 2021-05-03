В апреле от мин очищено 285 гектаров освобожденных территорий Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В апреле от мин очищено 285 гектаров освобожденных территорий Азербайджана.
Агентство по разминированию предоставило информацию об операциях, проведенных на освобожденных территориях, сообщает в понедельник Trend.
Согласно информации, с 1 по 30 апреля в ходе оперативно-поисковых работ было обнаружено 364 противопехотные мины, 148 противотанковых мин и 1098 неразорвавшихся боеприпасов.
В целом с 10 ноября 2020 года и по сегодняшний день от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 2028 гектаров.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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