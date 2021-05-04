Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями обязательно должны вакцинироваться от COVID-19 – минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями обязательно должны вакцинироваться от COVID-19.

Об этом сказал главный кардиолог министерства здравоохранения Азербайджана Юсиф Нагиев, сообщает во вторник Trend

По его словам, наличие хронических болезней, в том числе заболеваний сердечно-сосудистой системы, не является противопоказанием для прививки от коронавируса: "COVİD-19 может провоцировать кардиологические осложнения, вплоть до острого поражения миокарда. Смертность от инфаркта миокарда при COVID-19 составляет 40%. Симптомы сердечно-сосудистых заболеваний встречаются в любой период течения заболевания, но, как правило, их риск возрастает с 15-го дня от начала лихорадки или появления других симптомов вирусной инфекции. Развитие сердечно-сосудистых осложнений нередко развивается после стабилизации и улучшения респираторного статуса больного. Следует отметить, что эти осложнения могут дать о себе знать и через несколько месяцев».

Нагиев отметил, что в группе риска лица старше 60 лет, а также страдающие ожирением, артериальной гипертонией, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями легких, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями.

Он также коснулся вопроса лекарственных препаратов, используемых при лечении от COVID-19, добавив, что они могут негативно отразиться на работе сердца: «Некоторые лекарства, применяемые при лечении от COVID-19, имеют кардиотоксический эффект. Чтобы избежать внутренних кровотечений при приеме препаратов, разжижающих кровь, таких как аспирин, клопидогрель, варфарин, клексан, которые назначаются с целью профилактики тромбоэмболических осложнений, следует учитывать взаимодействие с ними противовирусных препаратов. Прием гипотензивных препаратов надо продолжать в полном объеме без ограничений. Пациенты с положительным тестом на COVID-19 могут лечиться дома, если их состояние не требует срочной госпитализации. У больного должна быть отдельная комната и он должен соблюдать все предписания врача. Следует госпитализировать пациентов, живущих в квартирах совместно с людьми пожилого возраста или имеющих хронические заболевания. Людям старшего возраста, которые заболели коронавирусом, нужно в первую очередь следовать общим рекомендациям по сохранению здоровья. Им нужны регулярная физическая активность (хотя бы 20 минут в день) и сбалансированное питание. Также важен позитивный настрой».

(Текст: Кямаля Сеидова)